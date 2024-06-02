«Интеллектуально и психологически»: в США назвали нового союзника России Экс-советник Пентагона Макгрегор: Германия станет союзником России

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Германия будет постепенно отходить от союза с США, уверен бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, единственный для ФРГ шанс спасти экономику — стать союзником России, поэтому постепенно страна начнет двигаться в этом направлении.

Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. <...> Для Германии это единственный способ восстановить экономику, — констатировал он в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт известил, что власти Германии сняли ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории. Он добавил, что Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ.

До этого стало известно, что немецкого политика Ольгу Петерсен вынудили покинуть ФРГ из-за участия в экспертизе по голосованию на президентских выборах в России. Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил, что гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возбудило дело об исключении Петерсен из партии, также ее исключили из парламентской группы фракции. В итоге немецкий депутат обосновалась в РФ. В последние годы она часто появлялась на российских телевизионных шоу и поддерживала политику президента РФ Владимира Путина.