https://static.news.ru/photo/034b84b6-642b-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: bildgehege/Global Look Press

Сотрудники следственного изолятора в американском штате Вирджиния спасли бывшую военнослужащую армии США Челси Мэннинг. Информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой за два дня до судебного слушания, намеченного на 13 марта.

Надзиратели оказали Мэннинг первую помощь, после чего девушка была госпитализирована, уточняет DailyMail.com.

Весной 2019 года информатор отказалась ответить на вопросы присяжных по делу, касающемуся WikiLeaks и её основателя Джулиана Ассанжа. После этого суд штата Вирджиния арестовал Челси Мэннинг, писал NEWS.ru.

Ранее экс-военнослужащая провела за решёткой семь лет за передачу WikiLeaks более 700 тысяч засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. Мэннинг, приговорённая к 35 годам лишения свободы в 2013 году, была помилована в январе 2017 года на тот момент президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой и вышла на свободу в мае того же года.