«Информационный шум»: раскрыто, зачем демократы инициируют импичмент Трампа Политолог Дудаков: демократы инициируют импичмент Трампа для протестов

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Дональд Трамп

Члены Демократической партии США инициировали процедуру импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа для протестов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, таким образом демократы пытаются создать информационный шум.

Это просто информационный шум. Это не более чем попытка создать какие-то информационные поводы, чтобы бороться с Трампом. Никакого импичмента, конечно же, не будет. Демократы прибегают к этим методам в какой-то степени от отчаяния, потому что своей позитивной повестки у них нет. Приходится всю негативную повестку в отношении Трампа задействовать и пытаться таким образом просто-напросто мобилизовывать протестный электорат, который недоволен тем, что происходит в стране, — сказал Дудаков.

Он добавил, что демократы не смогут объявить импичмент, так как у них нет большинства ни в нижней палате, ни в Сенате. При этом, отметил политолог, даже если противники Трампа победят на выборах в конгресс, то не смогут сместить президента, поскольку для этого необходимо набрать две трети голосов в Сенате, чего ни разу не было за всю историю США.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Шри Танедар заявил, что в отношении Трампа начата процедура импичмента. Он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть.