Инфекционист заявил о распространении в США особенного коронавируса-мутанта

https://static.news.ru/photo/05702590-55b0-11eb-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Причиной высоких темпов распространения коронавируса в Соединённых Штатах может быть особенная местная мутация. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В последние недели в Соединённых Штатах отмечается значительный прирост новых случаев заражения COVID-19.

Возможно, у нас есть собственный мутант, который легче передаётся, — цитирует эксперта Washington Post.

Фаучи пояснил, что пока ведутся поиски этой мутации. Он обратил внимание на график роста новых заражений в стране. По его словам, он похож на кривую в Великобритании.

В последние месяцы из разных уголков планеты стали поступать сообщении о мутировавших вариантах коронавируса. Так, новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Также стало известно о существовании южноафриканского штамма COVID-19. Мутировавший вариант B.1.351 впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.