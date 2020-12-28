Инфекционист предупредил о приближении худших месяцев пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/710517ec-494a-11eb-87d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Ситуация с пандемией COVID-19 может значительно ухудшиться уже в ближайшие месяцы, причиной тому станет вспышка инфекции после новогодних праздников, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, худшие месяцы пандемии «ещё впереди».

Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой, — отметил Фаучи, слова которого приводит WebMD.

Так, ухудшение ситуации может произойти в том числе из-за путешествий в период новогодних праздников. В настоящее время в США наблюдается очень тяжёлая эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 19,1 млн заражений, скончались более 333 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что противовирусные меры следует соблюдать даже тогда, когда человек переболел COVID-19, заявила в ходе видеоинтервью эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По её словам, на сегодняшний день наука не может дать точный ответ на вопрос, как долго длится иммунитет после болезни. В связи с этим переболевшие коронавирусом люди должны продолжать носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.