Индия отреагировала на осквернение индуистского храма в США Генконсульство Индии в США осудило осквернение индуистского храма в Калифорнии

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Генеральное консульство Индии в Сан-Франциско с осуждением высказалось об осквернении индуистского храма Шри Сваминараян Мандир, расположенного в американском штате Калифорния, говорится в заявлении консульства в социальной сети Twitter (X). По словам представителей диппредседательства, этот инцидент задел чувства индийской общины.

Этот инцидент задел чувства индийской общины. Мы потребовали от властей США быстрого расследования и принятия оперативных мер против вандалов, — говорится в заявлении консульства.

Инцидент произошел накануне в городе Ньюарке. Внешнюю стену храма исписали антииндийскими граффити. По предварительной информации, это сделали прохалистанские активисты — представители группировки, которая базируется в США и выступает за создание независимого государства Халистан на территории индийского штата Пенджба. Полиция Ньюарка проводит расследование по факту вандализма.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил осквернение еврейской части центрального кладбища Вены. Злоумышленники подожгли церемониальный зал и расписали стены иудейской секции свастиками. По словам главы правительства, в австрийском обществе нет места антисемитизму.