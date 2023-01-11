Independent: потребление каннабиса среди подростков в США возросло на 240%

Фото: shutterstock

Употребление каннабиса среди подростков в США выросло более чем на 240% с начала 2000 года, пишет The Independent со ссылкой на исследование Орегонского университета здравоохранения и науки, опубликованное в журнале Clinical Toxicology. В рамках научной работы американские специалисты опирались на информацию Национальной системы данных о ядах (NPDS).

Согласно исследованию, ученые выявили более 338 тысяч злоупотребления каннабисом среди детей и подростков от шести до 18 лет из которых 68% привели к незначительным клиническим последствиям, а оставшиеся 32% — к серьезным.

Эти результаты подчеркивают постоянную озабоченность (ученых. — NEWS.ru) по поводу влияния быстро развивающейся легализации каннабиса на эту уязвимую группу населения, — заявила одна из авторов исследования Эдриэнн Хьюз.

При этом ученые пришли к выводу, что количество употребления алкоголя среди той же возрастной группы сократилось.

В настоящее время каннабис разрешен для рекреационного использования в 19 штатах и для медицинского использования в 36 штатах США.

6 ноября в Испании изъяли крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью не менее €64 млн, говорится в сообщении на сайте Гражданской гвардии страны. Всего было конфисковано 32 тонны каннабиноидов. Операция проводилась на нелегальных предприятиях под названием «Сады». Силовики задержали девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.