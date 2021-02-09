Импичмент Трампа сенат США признал конституционным

https://static.news.ru/photo/dd42a1ba-6b3a-11eb-b4e9-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Об этом говорят результаты голосования.

За то, что процедура не противоречит американской конституции, проголосовали 56 сенаторов, 44 высказались против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, но шестеро проголосовали вместе с демократами, сообщает The Washington Post.

Поводом для импичмента называется нападение сторонников Трампа на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года. Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Для импичмента требуется 67 голосов в сенате. Палата представителей, где демократы имеют большинство, уже вынесла такое решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокаты экс-главы Белого дома будут настаивать на том, что процесс импичмента является антиконституционным, а демократы — на том, что Трампу надо запретить занимать публичные должности. Тем временем Белый дом старается дистанцироваться от происходящего: странный процесс грозит Джо Байдену репутационным ущербом.