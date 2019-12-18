Палата представителей США, как и ожидалось, проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Это позволит направить дело об отстранении президента от власти в верхнюю палату Конгресса — Сенат, который и примет окончательное решение. Процедура будет называться судом, в котором роль присяжных исполнят все 100 сенаторов. Импичмент будет объявлен, если за него проголосуют как минимум две трети сенаторов. NEWS.ru объясняет, чем чревато для Трампа происходящее на Капитолийском холме.

В чём обвинили президента

Голосование шло по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование деятельности Конгресса. Первая касается печально известного звонка Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, во время которого он просил открыть расследование против своего политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Под препятствованием работы Конгресса подразумевается распоряжение Белого дома, согласно которому администрация отказалась сотрудничать с законодателями в расследовании по импичменту, в частности предоставлять запрашиваемые документы и показания свидетелей.

Таким образом, по этим статьям президент обвиняется в том, что он поставил свои личные, политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдержек и противовесов, — говорится в 658-страничном докладе, подготовленном Палатой представителей. — Он совершил проступок, который повторится, если его не остановить. Поэтому президент Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранён от должности.

Так как Палата представителей контролируется противниками президента из Демократической партии, результат голосования по импичменту не стал сюрпризом: по первому пункту — злоупотребление властью — члены палаты согласились с обвинением и выступили за отстранение Трампа («за» проголосовали 230 человек, «против» — 197), по второму пункту — препятствование расследованию Конгресса — они также проголосовали «за» («за» выступили 229 человек, «против» — 198). Находящееся в оппозиции республиканцы почти в полном составе проголосовали против отстранения Трампа. Впрочем, несколько демократов также не поддержали решения большинства своей партии. Это связано с тем, что они прошли в Палату представителей от округов, которые в 2016 году проголосовали за Трампа. Зная, что в этих частях страны поддержка президента высока, конгрессмены опасались, что не смогут переизбраться на следующих выборах, если открыто выступят против главы государства.

Что будет дальше

После одобрения Палатой представителей дело передаётся в Сенат. Так как эта резолюция считается срочной, она будет рассмотрена вне очереди, скорее всего, в январе. Хотя попыток импичмента в американской истории было три (Джонсону, Клинтону и Никсону — последний подал в отставку до голосования Сената, результат которого был бы, скорее всего, положительными), ни одна из них в итоге не прошла через верхнюю палату Конгресса. Почти наверняка, этого не случится и с Трампом. Сенат всё ещё находится под контролем его сторонников из Республиканской партии, а для вынесения импичмента необходимо две трети голосов сенаторов. Это означает, что демократам придётся переманить на свою сторону хотя бы 20 республиканцев.

Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хотя в Сенате и могут обнаружиться отдельные «мятежники», всё говорит о том, что их голосов не будет достаточно. Во-первых, за время импичмента Республиканская партия, которая поначалу относилась к президенту с недоверием, сплотилась вокруг него. Во-вторых, вряд ли во время слушаний в Сенате всплывут какие-либо новые факты о контактах Трампа с Зеленским, а текущие основания для импичмента для республиканцев выглядят неубедительно. Наиболее вероятный сценарий может быть следующим: после долгих и жарких судебных прений Сенат голосует против импичмента, и Трамп остаётся у власти как минимум до конца своего первого президентского срока.

Как это повлияет на переизбрание Трампа

Затевая процедуру импичмента демократы не могли не понимать расклад сил, описанный выше. Попытку отстранить президента, по мнению большинства аналитиков, стоит рассматривать в свете грядущих в 2020 году президентских выборов. Демократы посчитали, что у хозяина Белого дома, столкнувшегося с импичментом (пусть и провалившегося), будет меньше шансов переизбраться.

Однако этот план, очевидно, не сработал. Опросы показывают, что за два месяца публичных слушаний по импичменту рейтинг Трампа не изменился, оставшись на уровне 43,5% и даже немного повысившись по сравнению с началом года. Для сравнения, после скандала с Моникой Левински и последовавшей за этим попытки импичмента рейтинг президента Билла Клинтона упал на 20%, хотя в целом он остался более популярным, чем Трамп сегодня.

Это говорит о наличии у президента базы верных сторонников, которые останутся с ним несмотря на ни что. Более того, исследования показывают, что история с импичментом только укрепила его позиции в ключевых штатах, которые решат судьбу президентства в 2020 году. Опросы говорят, что на данный момент он побеждает всех возможных кандидатов от демократов в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, хотя ещё в марте картина была прямо противоположной.

Как и в 2016 году, Трамп может уступить своему сопернику по количеству голосов избирателей, но всё равно избраться за счёт победы в ключевых штатах. Даже некоторые либеральные аналитики полагают, что история с импичментом ослабила демократов и отвлекла их от действительно важных для американского электората вопросов.