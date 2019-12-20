Процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти затягивается. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, днём ранее вынесшая главе государства импичмент, отказалась немедленно передавать дело в Сенат. По её словам, она не надеется на честный и беспристрастный суд. В США гадают, откажутся ли демократы от импичмента вовсе или просто будут тянуть его максимально долго.

После голосования в Палате представителей её спикер должна была назначить ответственных за импичмент и передать дело в Сенат. Именно высшая палата Конгресса в результате судебного процесса обязана решить, отстранять ли лидера от власти. Роли прокуроров на этом суде будут исполнять те самые менеджеры по импичменту от Палаты представителей, которых ещё не выбрала Пелоси, адвокатов назначит Белый дом, а в качестве суда присяжных выступят все 100 сенаторов.

Сначала Нэнси Пелоси заявила, что не собирается сейчас же передавать резолюцию в Сенат, потому что не надеется на справедливый суд. Потом она уточнила, что не может назначить «прокуроров», так как лидеры сенатского большинства и меньшинства Митч Макконнелл и Чак Шумер ещё не договорились о том, как именно будет проходить судебный процесс.

Мы готовы, — заявила Пелоси. — Когда мы увидим, что процесс в Сенате согласован, мы узнаем, и сколько менеджеров нам понадобится, и кого выбрать.

Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл не скрывал, что не собирается судить президента честно и беспристрастно, как сказано в клятве, которую ему придётся принести в начале судебного процесса.

Я не беспристрастный судья, — подчеркнул ранее Макконнелл. — Это политический процесс. В нём нет ничего беспристрастного. Импичмент — это политическое решение. Я не беспристрастен по этому поводу.

Митч Макконнелл Stefani Reynolds/Global Look Press

Макконнелл настаивает на том, чтобы процесс в Сенате прошёл максимально быстро и без привлечения новых свидетелей. Лидер демократов в высшей палате Конгресса Чак Шумер и его коллеги из нижней палаты хотят ровно противоположного. Во время процесса в Палате представителей Белый дом запретил своим сотрудникам давать показания и отказался предоставлять запрошенные документы. Демократы считают, что из-за этого в деле об импичменте много белых пятен. Они надеются, что показания таких свидетелей, как экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, сделают аргументы против Трампа более убедительными. В первую очередь убедить им нужно простых американцев, так как надеяться на прохождение импичмента через Сенат, контролируемый сторонниками главы государства, было бы глупо. Кроме того, демократы хотят, чтобы слушания в Сенате являлись публичными и тянулись дольше: опять же, чтобы «эффект импичмента» продлился до выборов и оказал максимальное влияние на вероятность переизбрания Трампа.

Я продолжаю считать, что единогласный двухпартийный прецедент, который хорошо сработал в случае президента Клинтона, подойдёт и для президента Трампа, — обосновал свою позицию республиканец Макконнелл, подчеркнув, что в тот раз не привлекались новые свидетели. — Но мы всё ещё в тупике по поводу логистики.

Демократы в свою очередь отметили, что дают Макконнеллу время подумать во время рождественских праздников в надежде на то, что он изменит своё мнение. Первая сессия Сената в следующем году начнётся 6 января. Насколько противники президента собираются затянуть импичмент, пока не понятно. Американская конституция не устанавливает крайних сроков на этот счёт, и теоретически Палата представителей вообще может не передавать дело в Сенат.

Первоначальная стратегия демократов заключалась в том, чтобы разделаться с импичментом как можно скорее. В ноябре 2020 года состоятся президентские выборы, и демократам необходимо сосредоточиться на позитивной повестке, предложить избирателям что-то, кроме отстранения Трампа. Однако, судя по всему, они поняли, что быстрое завершение процесса выгодно и их противникам, поэтому был взят курс на затягивание битвы. Лидер страны предсказуемо это не одобрил.

Итак, после того как демократы не обеспечили мне положенного процесса в Палате представителей — ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, — они хотят указывать Сенату, как вести суд, — написал Трамп в Twitter. — Вообще-то у них нет никаких доказательств, и они никогда не появятся. Они умывают руки. Я хочу немедленного суда!

Успех плана демократов с затягиванием импичмента не очевиден. Публичные слушания в Палате представителей, широко освещаемые прессой, не изменили мнения американцев о президенте. Как показал опрос Gallup, рейтинг главы Белого дома с момента начала процесса даже немного подрос до 43,5%. Маловероятно, что аналогичные слушания в Сенате что-то поменяют. Особенно принимая во внимание, что верхняя палата Конгресса в отличие от нижней — на стороне Трампа.