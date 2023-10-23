«Им не выиграть»: в США ужаснулись из-за решения по Украине Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена и Европа с НАТО руководствуется исключительно политическими мотивами в украинском конфликте.

Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально, — заявил профессор.

Он подчеркнул, что в данной ситуации речь идет не только о текущей администрации США, но и о политическом будущем лидеров Европы и НАТО. Для этих политиков украинский конфликт стал частью их собственных политических стратегий и амбиций, отметил Аткинс.

Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собственными руками оттолкнул от себя западных союзников. По словам экс-сотрудника оборонного ведомства, киевский лидер похож на избалованного ребенка, который требует помощи, и ему всегда мало. Это очень унизительно, заключил Пейн и напомнил, что отношения Зеленского и Байдена сильно испортились, когда украинский политик захотел получить истребители F-16 и танки Abrams.