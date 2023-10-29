Илону Маску пришлось объясняться за слова о помощи сектору Газа Маск заявил, что Starlink в секторе Газа будут применять для гуманитарных целей

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Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил свою позицию по развертыванию Starlink в секторе Газа. Как он написал на странице в Twitter (X), будут предприняты «чрезвычайные меры», чтобы удостовериться в использовании системы исключительно в гуманитарных целях.

Мы проведем проверку безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем включить хотя бы один терминал, — сообщил Маск.

По его словам, прежде чем включать хотя бы один терминал Starlink, будет проведена проверка безопасности с правительствами Соединенных Штатов и Израиля. Так предприниматель ответил на высказывание израильского министра связи Шломо Каръи, который допустил, что члены палестинского движения ХАМАС воспользуются системами Маска в секторе Газа.

Каръи ранее заявил, что после решения Маска о помощи Газе Израиль разорвет все связи со Starlink. По мнению израильского министра, американский бизнесмен сам понимает, что его спутниковую систему бойцы ХАМАС будут применять в террористических целях.