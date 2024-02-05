Илону Маску посоветовали «просохнуть от наркотиков» WSJ: близкие Илона Маска уговаривают его лечиться от наркозависимости

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Близкие миллиардера Илона Маска предложили ему избавиться от наркотической зависимости, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, окружение Маска тревожит будущее компании Tesla.

Издание пишет, что друзья и коллеги Маска предлагали бизнесмену пройти программу реабилитации для наркозависимых в специальной клинике (рехаб). Также бывший член совета директоров Tesla Ларри Эллисон советовал Маску поехать на его остров на Гавайях, «чтобы просохнуть от наркотиков». Миллиардер эти сведения не комментировал.

Ранее издание WSJ писало, что некоторые члены совета директоров Tesla и SpaceX употребляли наркотики вместе с Маском. По информации издания, сотрудники компаний пошли на это из-за страха огорчить Маска и лишиться «социального капитала».

Как утверждает WSJ, Маск употреблял кетамин во время встреч с членом совета директоров Tesla, а также с сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Вместе с предпринимателем наркотики употребляли бывшие члены совета автоконцерна Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск, который по-прежнему входит в совет директоров Tesla и SpaceX.

Уточняется, что ряд бывших и действующих членов совета директоров компаний Tesla и SpaceX, принадлежащих Маску, осведомлены о том, что предприниматель употреблял наркотики, однако не обращались в суд по этому вопросу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.