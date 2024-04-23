Илона Маска предложили отправить в тюрьму за свободу слова Австралийский сенатор Ламби предложила отправить Илона Маска в тюрьму

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Илон Маск

Австралийский сенатор Джекки Ламби предложила отправить в тюрьму предпринимателя и миллиардера Илона Маска, передает портал Deepnewz. Так, женщину возмутило, что в социальной сети бизнесмена Twitter (Х) много свободы слова.

У Маска нет социальной ответственности. Его надо остановить во чтобы то ни стало. Откровенно говоря, этого парня следовало бы посадить в тюрьму, и чем скорее мы сможем принять законы и что-то сделать с этими игрищами [в свободу слова] в наших социальных сетях, тем лучше для нас, — заявила сенатор.

Ранее Илон Маск раскритиковал премьера Австралии Энтони Альбанезе после того, как суд обязал Twitter удалить видеозапись предполагаемого террористического акта в Сиднее. Предприниматель считает, что решение означает право любой страны контролировать «весь интернет».

Федеральный суд Австралии обязал X временно скрыть видео инцидента, после которого подростку было предъявлено обвинение в терроризме. По версии следствия, он нанес ножевые ранения двум посетителям церкви в Сиднее, а также местному священнику. В X сообщили, что заблокировали сообщения австралийских пользователей. Но комиссар Австралии по электронной безопасности настоял на том, что следует удалить весь контент, поскольку он демонстрирует явное насилие.