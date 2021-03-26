Илона Маска обязали вернуть на работу уволенного профсоюзного активиста

Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила закон при увольнении активиста профсоюза Ричарда Ортиса.
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Также Tesla обязана пересмотреть соглашение о конфиденциальности, включающее пункт о запрете для сотрудников на общение с представителями СМИ без письменного разрешения. Кроме того, компанию обязали обнародовать выводы регулятора и провести собрание в головном офисе, на котором Маск или представитель Национального управления по трудовым отношениям в его присутствии должны зачитать вердикт всем сотрудникам, включая охранников и менеджеров.
Ранее один из инвесторов Tesla подал в суд на Маска из-за «беспорядочных» твитов последнего, писал NEWS.ru.