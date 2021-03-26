Илона Маска обязали вернуть на работу уволенного профсоюзного активиста

https://static.news.ru/photo/67fd7b16-8e47-11eb-8ec2-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила закон при увольнении активиста профсоюза Ричарда Ортиса.

Как сообщает телеканал CNBC, по итогам этого разбирательства основателя компании Илона Маска обязали удалить твит с критикой деятельности профсоюзов. В документах регулятора сказано, что любые высказывания Маска в соцсетях расцениваются как официальные заявления компании. Уволенного активиста предписали восстановить в должности с выплатой компенсации. Более того, от компании потребовали отменить правило, запрещающее распространение профсоюзной литературы в нерабочее время (именно за это был уволен Ортис).

Также Tesla обязана пересмотреть соглашение о конфиденциальности, включающее пункт о запрете для сотрудников на общение с представителями СМИ без письменного разрешения. Кроме того, компанию обязали обнародовать выводы регулятора и провести собрание в головном офисе, на котором Маск или представитель Национального управления по трудовым отношениям в его присутствии должны зачитать вердикт всем сотрудникам, включая охранников и менеджеров.

Ранее один из инвесторов Tesla подал в суд на Маска из-за «беспорядочных» твитов последнего, писал NEWS.ru.