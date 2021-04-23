Илона Маска обвинили в краже мемов

https://static.news.ru/photo/77411e48-a44a-11eb-9202-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский журналист и писатель Майлз Кли рассказал, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск украл его мем и опубликовал у себя в Twitter.

Кли написал материал в издании SFGate, который озаглавлен «Глава Tesla Илон Маск украл мой мем». Он рассказал, что 9 апреля опубликовал в Twitter картинку, на которой предлагает создать альянс людей, привитых вакцинами от Moderna и Pfizer.

На следующий день он увидел ту же картинку на странице Илона Маска. Она сопровождалась серией эмодзи. Спустя некоторое время миллиардер удалил публикацию, но Кли сделал скриншот и обвинил Маска в краже мемов.

wait, Elon Musk stole my meme? https://t.co/bgB6PFuLrV — miles klee (@MilesKlee) April 10, 2021

Маск воспринял мой мем как афоризм, на который ты случайно натыкаешься и используешь для своего личного бренда, не подвергая его сомнениям. Маску всё равно, как он относится к чему-то, что ему нравится: он ужасно торопится схватить это и извлечь выгоду. Хотя мне тоже не стоит сердиться. Он лишь дал мне тему, о которой можно написать, — подчеркнул журналист.

Он считает кражу контента в Интернете привычной историей, но считает, что Маск создал уникальную ситуацию, потому что ему нужен хайп, а не прямая выгода от воровства у других пользователей.

22 апреля напротив головного офиса компании Маска SpaceX появился рекламный щит с надписью «Марс — отстой». Его авторами стали экоактивисты. Они предложили использовать творческую энергию и деньги, потраченные на освоение Марса, для спасения Земли. Они подчеркнули, что именно Земля даёт людям всё, что нужно для жизни.