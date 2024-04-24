Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны на Западе Илон Маск спрогнозировал гражданскую войну на Западе из-за миграционного кризиса

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Западные страны рано или поздно захватит хаос гражданской войны, заявил в Twitter (Х) предприниматель Илон Маск. Таким образом он отреагировал на публикацию канадского профессора Гада Саада, который спрогнозировал конфликт из-за миграционной политики.

Война все равно начнется, хотим мы этого или нет, — сказал миллиардер.

До этого Маск сказал, что нынешняя миграционная политика, проводимая действующей администрацией США, является безумием. Так он прокомментировал пост журналистки Эшли Сент-Клер, посвященный митингу нелегальных мигрантов перед зданием городской ратуши в Нью-Йорке. Участники многотысячной акции выступали за предоставление им постоянного жилья на территории США, а также требовали дать им разрешение на работу.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки вряд ли распадутся из-за проблем с мигрантами из Латинской Америки, но приезжие могут превратить США в абсолютно другую страну. Специалист не исключил, что в будущем Мексика попытается вернуть бывшие территории, которые сейчас являются частью США: штаты Калифорния, Техас, Невада, Юта, Аризона и Нью-Мексико. Он отметил, что Вашингтон спасет только ужесточение законодательства в сфере миграции.