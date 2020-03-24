Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск подарил властям штата Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявил губернатор самого населённого американского штата Гэвин Ньюсом.
Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких. Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок, — цитирует губернатора ТАСС.
Агентство отмечает, что ИВЛ были закуплены Маском у разных производителей в Китае.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус попадает в клетки отличительным от других вирусов способом. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, а атакует клетки путём подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб.