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Нью-Йорк почувствует острую нехватку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) через неделю, считает мэр Билл де Блазио. Число заражённых в мегаполисе и его пригородах превысило 16 тысяч человек.

Если мы не получим безотлагательно помощи, — а я хотел бы видеть поставки сотен аппаратов ИВЛ и сотен тысяч или миллионов масок, — то мы придём к ситуации, когда тех...