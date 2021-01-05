Илон Маск высмеял беспорядки в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/eb835b78-5188-11eb-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Бизнесмен и изобретатель из США, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей официальной странице в социальной сети высмеял беспорядки на территории Вашингтона, закончившиеся штурмом Капитолия.

Предприниматель опубликовал шуточный пост с фотографией, но которой запечатлён Джейк Анжели — уже ставший известным на весь мир мужчина в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове. По имеющейся информации, он является представителем ультраправого движения Q Anon и сторонником Дональда Трампа.

Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man, — такой фразой сопровождается снимок на странице Маска в Twitter.

Фестиваль в 2020 году отменили из-за коронавирусной пандемии. На массовое мероприятие традиционно принято приходит в абсурдных нарядах. В конце фестиваля сжигается огромная статуя человека. Исходя из шутки Маска, костюм захватчика Капитолия идеально подходит для Burning Man.

6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Несколько человек погибли.

Как ранее передавал NEWS.ru, по фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел. Об этом рассказал исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин.