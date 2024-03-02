Илон Маск высказался о судьбе Крыма и Донбасса Илон Маск согласился, что Крым, Донецк и Луганск должны остаться российскими

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, что Крым, Донецк и Луганск должны остаться российскими. Предприниматель прокомментировал пост в социальной сети Twitter (X), в котором также говорится, что, по мнению Принса, конфликт на Украине необходимо заканчивать, поскольку страна уничтожает себя демографически.

К сожалению, это правда, — написал Маск.

Основатель частной военной компании назвал западную оборонную базу смешной. Он добавил, что никто не пойдет на конвенциональную войну с «русским медведем».

Ранее Маск уже указывал на то, что Крым и Донбасс останутся за Россией. В комментарии к посту Wall Street Silver он заявил, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой и лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

В публикации, которую прокомментировал миллиардер, отмечается, что «настало время Байдену, Макрону и Шольцу признать свой проигрыш». Автор сообщения добавил, что ничто не сможет изменить желания России сохранить полуостров и Донбасс.

До этого Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего «преступной халатностью» неготовность конгресса поддержать Киев.