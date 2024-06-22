Илон Маск стал отцом в 12-й раз Bloomberg: Маск стал отцом ребенка от топ-менеджера Neuralink

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал отцом по меньшей мере в 12-й раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Топ-менеджер основанной бизнесменом корпорации Neuralink Шивон Зилис родила ему их третьего общего ребенка.

[Маск] стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет — трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике, — говорится в публикации.

Уточняется, что третий ребенок Зилис и Маска родился в этом году. При этом пол малыша остается неизвестным.

В марте этого года Илон Маск появился на публике вместе с трехлетним сыном X Æ A-12 (Икс Эш Эй Твелв), которого ему родила Граймс. Бизнесмен прилетел с ним на завод Tesla в немецком Грюнхайде.

Ранее Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом. По его мнению, шанс такого исхода колеблется от 10% до 20%. Миллиардер напомнил, что соответствующую оценку в свое время дал крестный отец ИИ Джефф Хинтон. Он предположил, что речь пойдет не о физическом истреблении человечества, а о ментальном.