Илон Маск сообщил, что у него нет дома

Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что у него нет дома и постоянного места жительства. Так предприниматель ответил в Twitter на вопрос от американского певца Джона Рича о возможном обыске в его доме со стороны ФБР.

У меня нет дома, — написал Маск.

Пользователей соцсети удивил такой ответ. Один из них предположил, что миллиардер «избавился от своего домика Boxabl». Речь идет о жилье площадью 34,8 квадратных метра и стоимостью $49,5 тыс. Оказалось, что бизнесмен снимает эту недвижимость у компании Boxabl. Маск добавил, что обычно он живет у друзей.

Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам. Банкротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег.

Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. За это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.