Илон Маск согласился с Путиным в важном вопросе Маск согласился с Путиным в вопросе доллара

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter (Х). Таким образом он согласился с президентом России Владимиром Путиным, озвучившим эту мысль в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие, — написал Маск.

Интервью Путина Карлсону на странице журналиста за 51 минуту набрало 10 млн просмотров. В разговоре с американским журналистом российский лидер высказался по поводу проекта Маска Neuralink и внедрения импланта в мозг человека. Путин назвал миллиардера умным человеком, которого нельзя остановить в развитии.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что Карлсона в случае административного давления или уголовного преследования после интервью с Путиным поддержит Республиканская партия, а также миллиардер Илон Маск. По его словам, сторонники Демократической партии — «кровожадные и беспринципные люди».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон уже раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным, назвав полезным идиотом. В ответ член Совфеда Сергей Цеков сравнил ее реакцию с поведением украинского депутата Ирины Фарион, позволявшей себе русофобские высказывания.