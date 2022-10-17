Илон Маск: Россия применит ядерное оружие, чтобы защитить Крым

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Севастополь, Крым

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Крым так же важен для России, как Гавайи для Соединенных Штатов, поскольку и там, и там находятся одни из важнейших военно-морских баз государств. На своей странице в Twitter предприниматель написал, что если Россия окажется перед выбором, потерять Крым или применить ядерное оружие, власти безоговорочно выберут второй вариант.

Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно воспринимается Россией как основная часть России. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря США Гавайев и Перл-Харбора. <...> Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее, — уверен предприниматель.

По его мнению, против России и так уже введены все возможные санкции, а потому властям нечего терять. В том случае, если США нанесут ядерный удар по России, за ним последует аналогичный ответ, и мир перейдет в стадию третьей мировой войны.

Ранее Маск заявил, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО, в ходе которых пройдут полеты стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Также предприниматель объявил, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков. Перед этим в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя.

Кроме того, некоторое время назад Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.