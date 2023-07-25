Илон Маск раскрыл еще одно нововведение в Twitter Илон Маск: публикации в обновленном Twitter будут называться «иксами»

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Публикации в Twitter после масштабного ребрендинга будут называться «иксами», сообщил владелец площадки Илон Маск. Таким образом социальная сеть уйдет от привычного названия «твиты».

Иксы, — написал Маск, отвечая на соответствующий вопрос пользователей.

По его словам, само название Twitter, образованное от английского tweet (чирикать), более не актуально. Ранее оно обосновывалось идеей обмена короткими сообщениями. В новой версии соцсети пользователи могут публиковать контент любого формата и объема.

Миллиардер также подчеркнул, что приобрел Twitter для того, чтобы обеспечить свободу слова и создать «приложения для всего». Поэтому, как подчеркнул Маск, речь идет не просто о переименовании.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Сама компания — владелец платформы теперь носит название X Corp. В Роскомнадзоре между тем дали понять, что подобные изменения не являются основанием для разблокировки Twitter в России.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Возмущение, вероятнее всего, приведет к компромиссу, уверен эксперт.