Илон Маск признался, что употребляет кетамин «по назначению врача»

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск признался в интервью CNN, что употребляет кетамин «по назначению врача». Он рассказал, что раз в две недели принимает психоактивное вещество для борьбы с депрессивными эпизодами. При этом бизнесмен отметил, что не злоупотребляет кетамином и пишет все свои посты в X (Twitter) в трезвом состоянии.

Бывают моменты, когда у меня в мозгу что-то вроде негативного химического состояния, что-то вроде депрессии, которая не связана с какими-то негативными новостями. И кетамин помогает выйти из этого негативного состояния, — сказал Маск.

Ранее издание WSJ писало, что некоторые члены совета директоров Tesla и SpaceX употребляли наркотики вместе с Маском. По информации издания, сотрудники компаний пошли на это из-за страха огорчить Маска и лишиться «социального капитала».

Как утверждает WSJ, Маск употреблял кетамин во время встреч с членом совета директоров Tesla, а также с сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Вместе с предпринимателем наркотики употребляли бывшие члены совета автоконцерна Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск, который по-прежнему входит в совет директоров Tesla и SpaceX.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

