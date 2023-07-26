Илон Маск присвоил чужой аккаунт после ребрендинга Twitter

Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация платформы Twitter, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, присвоила аккаунт американского фотографа Джина Хвана, сообщает The Daily Telegraph. Страница с подписью @x была создана еще в 2007 году. 25 июля владелец получил электронное письмо с информацией, что аккаунт переходит в собственность компании X Corp, которая является юридическим владельцем Twitter.

Они фактически просто забрали его — я так и знал, что это может произойти, — посетовал Хван.

Он также заметил, что был готов продать аккаунт компании, если от нее поступит соответствующее предложение, но этого не произошло. В издании учетную запись фотографа оценили в $50 тысяч.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Компания — владелец платформы теперь носит название X Corp. В Роскомнадзоре между тем дали понять, что подобные изменения не являются основанием для разблокировки Twitter в России.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Маск уже пообещал доработать логотип.