Илон Маск принял руководство Twitter СNBC: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем компании Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся, — говорится в сообщении телеканала.

Там также отмечается, что отныне руководителем социальной сети является Илон Маск.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, ее основной продукт — одноименная социальная сеть, в которой пользователи обмениваются короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

26 октября Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».

Агентство Bloomberg сообщало, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по покупке соцсети.