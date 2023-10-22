Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за нецензурный ребрендинг Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за переименование в Dickipedia

Фото: U.S. Air Force/Trevor cokley

Американский предприниматель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск предложил онлайн-энциклопедии «Википедия» миллиард долларов, если она возьмет себе название Dickipedia. Пост об этом появился на его странице в социальной сети Twitter (X). Прежде чем сделать такое предложение, бизнесмен заподозрил «Вики» в нецелевом расходовании средств.

Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое название на Dickipedia, — написал Маск.

Dick в английском языке обозначает половой орган мужчины и относится к неприличным словам.

В своем профиле он задался вопросом, почему Wikimedia Foundation нуждается в большом количестве денег. По мнению главы SpaceX, средства из бюджета онлайн-энциклопедии тратятся совсем не на работу сервиса.

Ранее Илон Маск в социальной сети X высоко оценил станцию метро «Автово» в Санкт-Петербурге. Бизнесмен прокомментировал видео из петербургского метрополитена, написав, что станции метро должны выглядеть именно так. Маск опубликовал смайл «100», продемонстрировав таким образом отношение к увиденному. В 2011 году «Автово» была внесена в госреестр объектов культурного наследия регионального значения.