Илон Маск предложил свое решение по тайваньскому вопросу Financial Times: Маск предложил сделать Тайвань административным районом КНР

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Илон Маск

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Своей идеей бизнесмен поделился в интервью газете Financial Times. Он добавил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен.

Моя рекомендация состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня. <...> Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга, — сказал Маск.

Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что нужно сохранить Крым в составе России и заново провести референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением сотрудников ООН. Бизнесмен также выступил за нейтральный статус Украины, гарантирующий невступление страны в НАТО.

О плане достижения мира между Россией и Украиной, предложенном Илоном Маском, нецензурно высказался бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Маск позднее опубликовал еще один пост, в котором написал, что победа Украины в тотальном конфликте маловероятна, так как население России в три раза больше.