Илон Маск после покупки Twitter: «Птичка на свободе»

Фото: www.imago-images.del/Global Look Press

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал завершение сделки по покупке Twitter. На своей личной странице он написал: «Птичка на свободе». Его запись в считанные минуты набрала сотни тысяч лайков от пользователей социальной сети.

Птичка на свободе, — говорится в его последнем сообщении.

Пользователи Twitter выразили надежду, что с приходом Маска в соцсети появится «настоящая свобода слова».

Не могу дождаться настоящей свободы слова здесь, — говорится в одном из комментариев под публикацией.

При этом некоторые комментаторы высказали мнение, что появление Маска в руководстве компании Twitter приведет к «авторитарной катастрофе».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по покупке соцсети.

При этом СМИ писали, что в планах Маска — уволить 75% персонала компании. Позднее руководство социальной сети направило сотрудникам письмо, где попросило не верить слухам.