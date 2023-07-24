Илон Маск пообещал доработать нашумевший новый логотип Twitter Илон Маск: новый логотип Twitter в виде буквы X будет дорабатываться

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил в своем аккаунте, что нашумевший логотип X, сменивший привычную для платформы птицу, не является финальной версией. Он заверил, что концепция логотипа будет дорабатываться.

Позже возможны изменения, [логотип] обязательно будет доработан, — сообщил Маск.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Сама компания — владелец платформы теперь носит название X Corp. В Роскомнадзоре между тем дали понять, что подобные изменения не являются основанием для разблокировки Twitter в России.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Возмущение, вероятнее всего, приведет к компромиссу, уверен эксперт.