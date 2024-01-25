Илон Маск предположил, как будут выглядеть будущие войны Илон Маск заявил, что будущие войны будут противостоянием беспилотников

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что будущие войны будут войнами беспилотников. В своем Twitter (X) он писал, что исход любого сражения — это соотношение убийств к количеству боевых единиц и назвал ошибкой «уделять слишком много внимание первому и недостаточно второму».

Будущие войны будут войнами беспилотников. Исход любого сражения — это соотношение убийств к количеству боевых единиц. Распространенная ошибка — слишком много внимания уделять первому и недостаточно второму, — убежден бизнесмен.

Ранее военный обозреватель Питер Сучиу заявил, что российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» может считаться угрозой для НАТО. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, взлетная масса — 20 тонн, максимальная скорость — до 1000 км/ч. Все это делает технику очень эффективной, однако, отметил Сичиу, на вооружение БПЛА может поступить «через годы».

В январе военнослужащим группировки российских войск «Восток» передали партию экспериментальных разведывательных и ударных FPV-дронов. Оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент рассказал, что при помощи дронов уже зачистили четыре крупных опорных пункта ВСУ. По его словам, на это потратили 10–15 беспилотников, но зато российские бойцы смогли зайти на позиции противника без боя.