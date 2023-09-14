Илон Маск передаст Пентагону контроль над украинскими системами Starlink

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск решил передать часть систем спутниковой связи Starlink, которые применяет Украина, под контроль военным США, сообщил писатель, журналист и биограф бизнесмена Уолтер Айзексон в интервью обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу. При этом, по его словам, Маск ранее говорил, что хочет отстраниться от конфликта.

Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то такое, что может вызвать ядерную войну, — подчеркивал миллиардер.

Айзексон назвал желание Маска передать управление американским военным правильным решением. В настоящее время предприниматель больше не контролирует геозонирование и условия применения Starlink.

И он даже создал нечто под названием Starshield — это военная версия спутника Starlink. Думаю, что таким образом он сказал, что ему нужно отстраниться, что даже он посчитал, что не должен иметь так много власти, — сказал писатель.

Ранее Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink не будет подключена в районе Крымского полуострова для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за действия антироссийских санкций США. По его словам, введение ограничений запрещает сделать это.