Маск отреагировал на попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России Маск заявил, что «мальчики следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» в России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Американский миллиардер Илон Маск сообщил в Twitter, что следит за ситуацией в России. Он выложил мем о том, как на события по-разному реагируют мужчины и женщины. В верхней части картинки изображена спящая девушка, а в нижней — набросок в виде лица молодого человека.

Как спят мальчики? Никак. Мальчики следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер», — написано на картинке.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта.

24 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Он подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента.