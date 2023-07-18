Илон Маск отреагировал на новый пакет помощи Украине от США Маск призвал власти США раскрыть общественности, как расходуются выделенные для Украины средства

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Властям США следует раскрыть общественности, как именно расходуется выделяемая Украине помощь, написал в Twitter американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. По его мнению, граждане Соединенных штатов не имеют об этом ни малейшего представления.

Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства, — заявил Маск.

Таким образом предприниматель прокомментировал планы Вашингтона объявить об очередном пакете военной помощи Киеву. Как известно, на него США выделят $1,3 млрд.

По информации Reuters, США включат в новый пакет помощи Украине средства противовоздушной обороны VAMPIRE, а также беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade. Помимо этого, ВСУ получат системы противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield и другое оборудование. Деньги на это будут выделены из американского бюджета.

Ранее Маск подверг резкой критике решение США отправить на Украину кассетные боеприпасы. Американская администрация, напомнил он, всегда осуждала применение подобного типа снарядов. По словам миллиардера, своим решением Вашингтон продемонстрировал лицемерную натуру.