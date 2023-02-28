Илон Маск отметил, что Артемовск «почти окружен» российскими войсками

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск у себя в Twitter прокомментировал карты Артемовска с зонами, которые контролируют российские войска. Он пришел к выводу, ВСУ окружены.

Практически окружены, — написал Маск.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации, с которой сталкиваются украинские военные на этом направлении. Он отметил, что положение киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.

Артемовск находится на территории, которая контролируется Киевом в части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что танки Leopard, поставляемые Киеву западными странами, были обнаружены в районе Артемовска. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника ВСУ. В Минобороны информацию не комментировали.

25 февраля украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. После этого Марочко заявил, что ситуация в городе находится на грани экологической катастрофы, так как в воду начали проникать канализационные отходы, что грозит попаданием ядовитых веществ в грунтовые воды.