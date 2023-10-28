Илон Маск оставил зловещее послание Европе Илон Маск заявил, что Европа оказалась на пороге гражданской войны

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети Twitter (Х) зловещее послание, адресованное Европе. После просмотра видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции, бизнесмен предположил, что регион приближается к гражданской войне.

Европа движется в сторону гражданской войны, — прокомментировал Маск.

Пользователь, который разметил в Сети видеоролик, задался вопросом, почему лидеры Европы продолжают принимать беженцев, если они хотят не влиться в новое общество, а вытеснить его. На это Маск отметил, что у Европы незавидное будущее.

По мнению предпринимателя, текущая политика ЕС и сохранение действующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной. С похожим мнением выступил британский политобозреватель Константин Кисин, который указал, что европейские страны не только открывают свои границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» тех политических деятелей, которые этому противостоят.

Ранее Business Insider сообщал, что Илон Маск не исключает вероятности блокировки Twitter (X) для пользователей в Европе. По имеющимся данным, у бизнесмена вызывает все больше недовольства необходимость соблюдения закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA).