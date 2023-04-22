Илон Маск назвал сроки нового запуска корабля Starship Маск: SpaceX будет готова провести новый запуск корабля Starship через 1–2 месяца

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Новый запуск прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сможет осуществить через 1–2 месяца. Такие сроки назвал в сообщении в Twitter глава компании Илон Маск. Он прокомментировал высказывание одного из пользователей соцсети о том, что на ремонт стартовой площадки уйдет около полугода.

Кажется, что мы будем готовы снова провести запуск через один-два месяца, — написал Маск.

Компания Илона Маска SpaceX предприняла попытку испытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и корабль Starship в четверг, 20 апреля. После достижения высоты 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Позднее в SpaceX сообщили, что намеренно уничтожила космический корабль. Решение о ликвидации было принято, когда после старта стало понятно, что у корабля возникли проблемы с двигателями и набором высоты. Во время старта у первой ступени-ускорителя Super Heavy не сработали три из 33 двигателей Raptor. Позже отключились по меньшей мере еще три двигателя и не произошло отделения первой ступени.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что в ближайшие 50 лет люди не смогут полететь на Марс, так как на данный момент нет возможности обеспечить космонавтов всем необходимым, в том числе водой, для такого длительного полета.