Илон Маск назвал оружие будущего Илон Маск: управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего

Фото: МО РФ

Управляемое человеком оружие устарело для современных войн, заявил в Twitter (Х) американский предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники станут будущим войны.

Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии, — написал он.

Маск рекомендовал властям США осознать эту трансформацию военных действий. Это изменит мировой баланс сил, пояснил он.

Ранее Илон Маск уже заявлял, что будущие военные конфликтами будут войнами беспилотников. Он пояснил, что исход любого сражения — это соотношение убийств к количеству боевых единиц, и назвал ошибкой «уделять слишком много внимания первому и недостаточно — второму».

В начале мая стало известно, что учителей труда в российских школах и педагогов колледжей начнут обучать управлению беспилотными летающими аппаратами, чтобы те передавали свои знания подрастающему поколению. К 2023 году в России планируется подготовить 1 млн соответствующих специалистов. Отмечается, что дроны активно используются при тушении пожаров, в поисках пропавших людей, картографии и сельском хозяйстве.

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» будет реализован на площадках в шести регионах России от Хабаровска до Чечни. Профессиональную переподготовку пройдут почти 2,5 тысячи педагогов со всей страны.