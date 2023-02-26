Илон Маск счел события на киевском майдане в 2014 году переворотом Илон Маск назвал госпереворотом события на киевском майдане в 2014 году

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Основатель компаний Tesla и Space X, а также владелец Twitter Илон Маск заявил, что события на киевском майдане в 2014 году были государственным переворотом. Так американский предприниматель в своей соцсети прокомментировал статью политолога Джона Миршаймера «Почему украинский кризис — вина Запада».

По поводу честности тех выборов имелись вопросы, но то несомненно был переворот, — оставил комментарий Маск.

В публикации Миршаймера утверждается, что свержение демократически избранного пророссийского президента Украины явилось для российского лидера Владимира Путина последней каплей, переполнившей чашу терпения по отношению к Западу. При этом политолог согласился с российской трактовкой Майдана-2014, который считают госпереворотом.

Ранее сообщалось, что в январе 2014 года протестующие попытались захватить правительственные здания в Киеве, а после 22 января начали силой брать под контроль органы власти по всей Украине. Президент Украины Виктор Янукович не предпринимал ничего. Лишившись опоры в лице силовиков, он с маленькой группой приближенных тайно бежал из Киева.