Илон Маск назвал демократов США партией раскола Илон Маск: больше не буду поддерживать демократов США, ставших партией раскола

Илон Маск / Фото imago-images.de/Global Look Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Демократическую партию США «партией раскола и ненависти». Он заявил, что больше не будет голосовать за неё, сообщает РИА Новости.

В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были [преимущественно] партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев, — подчеркнул американский бизнесмен.

Он добавил, что после такого своего заявления ожидает развёртывания демократами против него «кампании грязных уловок».

Ранее стало известно, что 17 мая Илон Маск заявил: экономика США пребывает в состоянии рецессии и выйдет из неё не раньше чем через год. Причиной роста инфляции в Соединённых Штатах предприниматель назвал увеличение денежной массы. По его словам, власти страны «напечатали несметное количество денег».