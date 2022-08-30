Илон Маск начал худеть после критики его фото с голым торсом Илон Маск заявил, что похудел на 9 килограммов

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск сбросил девять килограммов после критики в его адрес из-за публикации фотографии на яхте с голым торсом в середине лета, показавшей его не в лучшей форме, сообщает New York Post. Бизнесмен отметил, что похудеть ему помогло интервальное голодание.

По совету хорошего друга я периодически прибегаю к голоданию и чувствую себя более здоровым, — рассказал он.

Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвинн ранее выставила на аукцион RR Auction студенческие фото миллиардера. Снимки сделаны более 28 лет назад, когда будущий бизнесмен учился на первом курсе Пенсильванского университета и был обычным студентом. С продажи снимков Гвинн собирается получить не менее $10 тысяч (597 тысяч рублей). Фото будут находиться на аукционе до 14 сентября.