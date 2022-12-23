Илон Маск допустил отмену лайков в Twitter Илон Маск допустил замену лайков в Twitter на реакции

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск допустил замену лайков в соцсети на реакции. Он написал в своем аккаунте, что твиты читают в 100 раз чаще, чем лайкают. В связи с этим один из пользователей Twitter предложил ему заменить стандартные лайки на набор реакций.

Можем ли мы избавиться от лайков, Илон Маск? Самое время отойти нам от этих «сигналов». Я бы разбил их на «да», «так себе», «нет», — поделился мыслями комментатор.

В ответ на предложение Маск написал: «Да».

Ранее Маск заявил, что Twitter начал блокировать фейковые аккаунты. Он предупредил, что из-за этого у пользователей может сократиться количество подписчиков.

До этого Илон Маск предупреждал о борьбе с фейковыми аккаунтами, количество которых резко увеличилось после того, как в социальной сети объявили массовую амнистию ранее заблокированных пользователей. В связи с этим бизнесмен отложил начало продаж подписок верификации, пока не убедится в решении проблем с мошенническими аккаунтами.

Ранее американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Илоном Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.

Авторы заявления напомнили о многочисленных увольнениях сотрудников отдела доверия и безопасности соцсети, снятии с должностей основных руководителей и о «верифицированных» аккаунтах, оказавшихся фальшивками.