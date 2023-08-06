Илон Маск анонсировал прямую трансляцию боя с Цукербергом

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Предприниматель, основатель SpaceX и владелец Twitter (X) Илон Маск анонсировал в своей соцсети прямую трансляцию поединка с руководителем Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. По его словам, бой будут показывать в самом Twitter (X), а все собранные на стриме деньги пойдут на нужды ветеранов.

Бой Цука против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов, — написал Маск.

В июне на фоне сообщений о планах Meta запустить аналог Twitter (Х) — соцсеть Threads — Маск предложил Цукербергу провести поединок в клетке, тот не отказался. Они даже успели обсудить место для проведения боя, но вмешалась мать Маска, которая запретила сыну драться, посоветовав выяснить отношения без кулаков, посоревновавшись в том, кто из них смешнее.

Ранее Маск предложил Цукербергу помериться пенисами. Перед этим он обратился к Цукербергу в Twitter, сообщив, что его жена ездит на Tesla, если сам глава Meta вдруг об этом не знает.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед его боем с Цукербергом. По данным СМИ, переговоры шли через генерального директора UFC Eurasia Андрея Громковского.