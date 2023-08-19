В США оценили потери Украины от заморозки зерновой сделки Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть

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Закрытие черноморского гуманитарного коридора привело к тому, что Украина потеряла не менее трети экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает Bloomberg. По информации американского агентства, в то же время Россия выиграла от произошедшего — на ее долю в текущем сезоне придется около 25% мировой торговли зерном.

Треть украинского экспорта зерна была уничтожена с тех пор, как ее черноморские порты были фактически заблокированы в прошлом месяце. Это падение знаменует значительный удар по экономике Украины, — сказано в статье.

В агентстве отметили, что попытки экспортировать украинское зерно через речные порты на Дунае не увенчались успехом. Это требует гораздо больше времени, а транспортные расходы выросли на 50%. Более того, эксплуатация гаваней сопряжена с рисками, так как они уже подвергались ракетным ударам.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение, призванное заменить зерновую сделку. Как предполагается, новый документ предусматривает поставки российского зерна в бедные страны.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд.