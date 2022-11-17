Илон Маск анонсировал долгожданную функцию в Twitter Илон Маск разрешит писать длинные посты в Twitter

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Предприниматель, владелец Twitter Илон Маск анонсировал функцию создания длинных постов в соцсети. По его словам, она будет внедрена в Twitter в ближайшее время. На сегодняшний день пользователи соцсети могут использовать в одном сообщении лишь 280 символов.

Скоро появится возможность писать длинные твиты, — написал Маск под очередным длинным тредом из 82 сообщений.

Комментарий основателя соцсети в считанные минуты набрал тысячи лайков и сотни комментариев. В большинстве своем пользователи Twitter оценили долгожданное нововведение. Однако нашлись и люди, которым эта функция приходится не по душе. Так, по мнению одного из комментаторов, возможность писать длинные сообщения превратит Twitter в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Но тогда это уже не Твиттер. Ты превратишь его в Фейсбук, — написал он.

Ранее портал Platformer сообщил, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. По его данным, пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, которое можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку.

По информации портала, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали план по внедрению системы оплаты в конце октября. Отмечается, что нововведение пока находится на стадии изучения: команда должна решить, все ли пользователи будут платить за использование платформы, а также как реализовать задумку бизнесмена.