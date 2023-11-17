«Их раздавили»: генерал Пентагона заявил о разгроме ВСУ российской армией Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ раздавили «вооруженные до зубов» ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России разгромили украинскую армию, оснащенную лучшими западными образцами вооружений, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона генерал Дуглас Макгрегор. По его словам, странам Запада не удалось добиться победы Украины, так как российская армия стала сильнее, чем до начала специальной военной операции.

Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили, — написал генерал.

Макгрегор также подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы между Россией и США началась война. По его словам, в настоящее время российская армия имеет больше возможностей для ведения боя с американскими войсками.

Аналитики британского издания The Guardian ранее заявили, что президент России Владимир Путин уже одержал победу на Украине. По мнению экспертов, это произошло в тот момент, когда западные державы сконцентрировали свое внимание на конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, успеху российской армии способствует ее преимущество в личном составе и военной технике.