«Играет на руку Путину»: в США недовольного Зеленского поставили на место Американский генерал Маккафри: риторика Зеленского о НАТО играет на руку Путину

Фото: James McGill/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя безрассудно, когда бросает вызов НАТО, заявил генерал ВС США в отставке Барри Маккафри. По его мнению, которое приводит Newsweek, таким образом Киев лишь оказывает услугу российскому лидеру Владимиру Путину.

Просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский. - NEWS.ru) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, — возмутился генерал.

По его словам, неприемлемо требовать предоставления Украине членства в Альянсе, когда на территории страны ведутся боевые действия. Зеленский попросту «стучится в закрытую дверь», так как западные правительства не хотят вступать в открытое вооруженное противостояние с Россией. По той же причине страны НАТО предпочитают снабжать военными ресурсами именно Киев.

Ранее Зеленский отметился резкой критикой в адрес членов Альянса, которые, по его словам, проявили беспрецедентную слабость, отказываясь приглашать Украину в организацию. В сложившейся обстановке он допустил возобновление переговоров с Россией, рассчитывая использовать идею о вступлении в НАТО в качестве ключевого аргумента.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, рассказал, что западные правительства требуют от Киева выполнения неких условий перед вступлением в организацию. При этом требования никто не сформулировал.