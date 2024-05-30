«Игра Вашингтона»: политолог заявил о попытке США отдалиться от Зеленского Политолог Перенджиев: США хотят отдалиться от Зеленского из-за нелегитимности

Фото: Офис Президента Украины

США хотят отдалиться от президента Украины Владимира Зеленского из-за его нелегитимности, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что это информационная игра со стороны Вашингтона.

Это может быть информационная игра со стороны Вашингтона. Там услышали заявление Владимира Путина о том, что Зеленский нелегитимный, нелегальный президент. Вашингтону надо тоже на это реагировать. Скорее всего, это попытка дистанцироваться от Зеленского, — пояснил эксперт.

По его словам, увольнение украинских чиновников, тесно связанных с американским правительством, указывает на попытку США дистанцироваться от Зеленского. Как уточнил Перенджиев, в США понимают, что руководство России говорит правду о нелегитимности президента Украины и нарушении конституции.

Они не могут не понимать, что наши руководители говорят совершеннейшую правду, ведь не было выборов и Зеленский нарушает конституцию. Запускается эта информация. Мол смотрите, он уволил чиновников, имеющих тесные связи с американским правительством, и мы будем от него дистанцироваться, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский отстранил сразу несколько высокопоставленных чиновников, которые были близки к администрации Белого дома. Кадровые перестановки произошли в течение последних недель, а причиной, по предварительной информации, стали разногласия между Вашингтоном и Киевом.